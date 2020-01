Iraanse generaal: 'Iran heeft Amerikaanse doelwitten in het vizier'

Trainingsmissies opgeschort

De NAVO heeft haar trainingsmissies in Irak opgeschort. De NAVO-missie in Irak, die bestaat uit enkele honderden medewerkers, traint de veiligheidstroepen van het land op verzoek van de regering in Bagdad om de terugkeer van Islamitische Staat te voorkomen.

Nederlandse militairen

Er zitten ongeveer zestig Nederlandse militairen in Irak. Een woordvoerder van Defensie laat weten dat de trainingen van de Nederlandse militairen in Noord-Irak nabij Erbil doorgaan volgens planning.

"De trainingen in Bagdad zijn tijdelijk stilgelegd. Over verdere veiligheidsmaatregelen doen we geen uitspraken", besluit de woordvoerder van Defensie.