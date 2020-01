Duizenden Irakezen herdenken slachtoffers luchtaanval VS

Iraanse generaal gedood

De VS heeft met de luchtaanval van afgelopen donderdag de Iraanse generaal Qassem Soleimani gedood. Hij genoot in Iran de status van oorlogsheld door zijn vaak geslaagde acties in Irak en Syrië. Ook was hij de rechterhand van de machtigste man van het land, geestelijk leider Ali Khamenei.

De Amerikaanse president Donald Trump zegt met de aanval juist rust in de regio te willen afdwingen.