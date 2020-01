Gesprek premier Johnson en EU-president Von der Leyen vlak voor brexit

Het is voor het eerst sinds het aantreden van Von der Leyen als voorzitter dat ze de Britse premier ontmoet. Ze zal in Londen een toespraak geven op de London School of Economics. Daarnaast staat er een een-op-een-ontmoeting met Johnson gepland in Downing Street.

Zonder twijfel het hoofdonderwerp tijdens de bilaterale ontmoeting: de onderhandelingen over de toekomstige relatie. Na een daverende verkiezingswinst in december koerst de regering Johnson zonder problemen af op een brexit op 31 januari.