'Cybergevaar' TikTok verboden voor Amerikaanse militairen

"We staan het niet toe op overheidstelefoons", zeggen de legerafdelingen op de militaire nieuwssite Military.com en nieuwssite CNN. Of de Amerikaanse luchtmacht en de mariniers de app ook verbieden, is niet bekend.

Terughoudend

De legerleiding kan militairen niet verbieden om TikTok op hun privételefoons te gebruiken, maar roept wel op om ook daar terughoudend te zijn. TikTok is eigendom van het Chinese bedrijf ByteDance en persoonlijke gegevens van militairen en ambtenaren zouden daardoor in Chinese handen kunnen komen, waarschuwen Amerikaanse functionarissen al langer.