Man die kerkschutter Texas uitschakelde: 'Ik ben geen held'

Stuiptrekkingen

Nadat hij Kinnunen had neergeschoten, liep hij naar de schutter om er zeker van te zijn dat die 'niet meer op zou staan'. Kinnunen leefde toen nog, maar was niet meer in staat te communiceren. "Hij bloedde heel erg uit zijn hoofd en hij had stuiptrekkingen, zoals iemand die op het punt staat dood te gaan."

Door het wapen dat Kinnunen gebruikte, is Wilson er zeker van dat hij levens heeft gered. "Als je dat ziet, dan weet je dat het veel erger had kunnen aflopen."

Sterfdag broer

Wat het motief is van Kinnunen, is nog niet duidelijk. Zijn zus Amy zei tegen ABC News dat de dag van de schietpartij de tiende sterfdag van hun broer Joel was, die destijds zelfmoord pleegde. Ze gelooft dat Kinnunen erop uit was om doodgeschoten te worden.

De schietpartij was te zien op YouTube, waar de dienst live te volgen was.

ABC News maakte dit verslag van de gebeurtenissen: