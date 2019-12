Terreurorganisatie Al-Shabaab eist aanslag Mogadishu op

De moslimextremisten maakten via hun eigen spreekbuis, Radio Andalus, bekend dat zij achter de aanslag zaten. Dat kwam niet geheel als een verrassing: de president van Somalië zei zaterdag al dat Al-Shabaab de schuldige was.

Turkse ingenieurs

Volgens Al-Shabaab waren twee Turkse ingenieurs en hun lijfwacht het doelwit van de aanslag met de vrachtwagenbom. Een woordvoerder betuigde medeleven aan de families van de andere slachtoffers.

Al-Shabaab is gelinkt aan Al-Qaida en is onder meer verantwoordelijk voor aanslagen op winkelcentra en scholen in buurland Kenia.