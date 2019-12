Desi Bouterse moet 22 januari voor krijgsraad verschijnen

Of de Surinaamse president ook echt komt opdagen, is nog de vraag. Eerdere zittingen liet hij verstek gaan. Een aantal nabestaanden van de moorden hoopt dat hij nu wel komt, maar zijn advocaat zegt tegen Starnieuws dat hij het hem afraadt. "Hij zou ook moeten opstaan voor de rechter, terwijl hij president is van Suriname. Ik zou elke president afraden om op te staan voor de rechter."

Uitjouwen

"Mensen willen dat mijn cliënt in de rechtszaal komt, zodat ze hem belachelijk kunnen maken en kunnen uitjouwen."