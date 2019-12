Sander overleeft schipbreuk Noorse zee: 'Bijna 2 uur in ijskoud water gedobberd'

Het is een klein wonder dat Sander van de Pol het na kan vertellen. "We waren net de kust van Noorwegen uitgevaren, toen een metershoge golf met een snelheid van zo'n 100 kilometer per uur, tegen de zijkant van onze vissersboot sloeg", vertelt Sander een dag later vanaf het vliegveld in Noorwegen tegen RTL Nieuws.

Dapper

De visser die al jaren in het keiharde visserswereldje zit, blijft er dapper onder. "Ik leef nog. Dat is het allerbelangrijkste. Maar ik ben al mijn spullen kwijt en we zijn natuurlijk vreselijk geschrokken."

Sinds november zit de Brabantse visser op de Noorse Barentszzee. Om vis te vangen. Kabeljauw, heilbot, krab; de longline-visser vangt van alles in het ijskoude water. "Mijn dagen zien er wekenlang hetzelfde uit: twaalf uur werken, zes uur rust. twaalf uur werken, zes uur rust. Soms maandenlang hetzelfde riedeltje."

Overlevingsoutfits

De Brabander zou eigenlijk tot maart op de Noorse wateren blijven om te vissen, maar een metershoge golf maakte dit weekend alles kapot.

Door de golf viel alles viel uit op de spiksplinternieuwe boot van het bedrijf Kenfish. De twaalfkoppige bemanning was kansloos. "Het lukte ons niet om de motoren aan te krijgen. Vanuit het luik achter stroomde het ijskoude water onze boot binnen. We moesten als een malle onze overlevingsoutfits aantrekken en overboord springen. We hadden geen keus."