Dramatisch skiweekend: lawines in Italië eisen vier doden, onder wie 2 jonge meisjes

Weer zware lawine

Ook vandaag was er een zware lawine in de Italiaanse Alpen. Rond 11 uur in berggroep De Brenta in de Italiaanse Dolomieten, meldt CNN.

Een 28-jarige skiër kwam om op een hoogte van 2700 meter. De man was off-piste, met drie andere professionele off-piste skiërs, toen de lawine toesloeg. De namen van de slachtoffers zijn niet bekendgemaakt.