78 doden bij aanslag met vrachtwagen tijdens spits in Somalië

Volgens de autoriteiten raakten minstens 125 mensen gewond.

Gruwelijke terreurdaad

President Mohamed Abdullahi Mohamed noemt de aanslag een 'gruwelijke terreurdaad'. Volgens hem zit de terreurgroep Al-Shabab erachter, een groep die gelinkt is aan Al-Qaida en onder meer verantwoordelijk is voor aanslagen op winkelcentra en scholen in buurland Kenia.

De burgemeester van Mogadishu zegt dat de meeste slachtoffers studenten zijn die op het punt stonden om terug te gaan naar college. Honderden inwoners van de hoofdstad hebben bloed gedoneerd om de vele slachtoffers te helpen.