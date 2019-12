Britse kankerpatiënten krijgen sport vergoed: 'Zou in Nederland ook moeten'

Volgens May hoef je niet heel lang te sporten om effect te zien op de behandeling, zoals een kortere ziekenhuisopname na een operatie. Na vier tot zes weken sporten 'met voldoende intensiteit' gaan mensen al fitter een operatie in.

Ook tijdens behandeling

"Maar ik zou wel aanbevelen om ook tijdens en na de behandeling te blijven sporten. Patiënten met darmkanker of borstkanker die in een chemotraject zitten (de twee groepen bij wie we dit hebben onderzocht), zijn als ze sporten minder moe en ervaren sporten ook als iets positiefs op dagen waarop ze zich door de behandeling niet fit voelen."

Net als het KWF hoopt May dat zorgverzekeraars in Nederland sporten voor kankerpatiënten ook gaan vergoeden. "In Nederland wordt dat soms deels vergoed door een aanvullende verzekering, maar het zit niet in de basisverzekering. We zijn al een hele tijd in gesprek om dat voor elkaar te krijgen."