Von der Leyen: 'Te weinig tijd voor handelsdeal met Britten'

Dat zegt Von der Leyen in een interview met de Franse krant Les Echos. Op de vraag of het mogelijk is om een akkoord te bereiken voor eind 2020, geeft Von der Leyen aan dat het niet alleen gaat om het onderhandelen over een vrijhandelsakkoord, maar dat er nog veel andere zaken spelen. "Ik maak me grote zorgen over de beperkte tijd die we hebben", zegt ze.

Volgens planning verlaten de Britten eind januari 2020 de Europese Unie. Dan moet meteen een overgangsperiode van start gaan, waarin de huidige situatie tot eind 2020 gehandhaafd blijft. In die periode moet er onderhandeld worden over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK.

De overgangsperiode kan desgewenst met twee jaar verlengd worden, maar de Britse premier Johnson wil koste wat het kost eind 2020 klaar zijn.