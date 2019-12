Japan executeert voor het eerst in tien jaar buitenlandse man

De Japanse justitieminister Masako Mori kondigde de executie vandaag aan tijdens een persconferentie, meldt de BBC. "Het is na een zeer zorgvuldige afweging besloten", lichtte de minister toe.

16 jaar in dodencel

De man, de 40-jarige Wei Wei, vermoordde in 2003 een echtpaar en hun twee kinderen van 8 en 11 jaar oud. Het echtpaar runde een kledingwinkel en werd in hun woning vermoord.

"Het was een extreem wrede en brutale zaak waarin het gezin werd vermoord om egoïstische redenen", lichtte de minister toe.

Dodencel

Wei Wei had de moord toegegeven, maar ontkende dat hij de hoofddader was. Hij voerde de dood met twee anderen uit. Een andere medeplichtige werd eerder al in China geëxecuteerd.

In Japan wachten honderd gevangen op hun executie. De laatste keer dat er een Chinese man is opgehangen in Japan was in 2009.

De executies vinden in het geheim plaats en terdoodveroordeelden worden vooraf niet op de hoogte gebracht van het moment van de executie.