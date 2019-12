Voortvluchtige Britse crimineel opgepakt bij kerstdiner restaurant Den Haag

De 28-jarige crimineel uit Liverpool zat op Eerste Kerstdag in een restaurant in Den Haag te eten toen hij werd gearresteerd, meldt de BBC. In welk restaurant dat is geweest, is niet bekendgemaakt.

Drugs en wapens

Burdett wordt gezien als de leider van een grote criminele bende. Hij wordt verdacht van het smokkelen van vuurwapens en drugs vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. Vrachtwagenchauffeurs zouden worden omgekocht om de spullen te smokkelen.

Nederland zal de crimineel uitleveren naar Engeland, zodat hij daar zijn straf kan uitzitten.

Fantastisch resultaat

Een woordvoerder van de National Crime Agency (NCA) noemt de arrestatie een fantastisch resultaat. "Het volk kan er zeker van zijn dat de NCA meedogenloos mensen achtervolgt die het Verenigd Koninkrijk schade toebrengt, zelfs op Eerste Kerstdag."

Hij kon op basis van een Europees arrestatiebevel worden aangehouden.