Drama in Spaans zwembad: vader, zoon (16) en dochter (9) konden niet zwemmen

De Londense pastoor Gabriel Diya (52) was met zijn vrouw en drie kinderen op vakantie in het Spaanse Fuengirola. Het drama voltrok zich de middag voor kerst in een van de zwembaden van het resort Club La Costa World.

Reddingspoging

Dochter Comfort was een dag voor kerst (dinsdagmiddag) in de problemen geraakt in het zwembad. Even daarvoor was haar 12-jarige zus alleen bij haar ouders teruggekomen van het zwemmen.

De ouders vroegen het meisje naar haar zus en renden vervolgens naar het zwembad. Vader en zoon sprongen in het water in een poging om het meisje te redden.