Weer kinderen gedood door Russische bombardementen in Syrië

Geweld

De VN roepen op tot 'onmiddellijke de-escalatie' en waarschuwde voor verdere massale ontheemding als het geweld in het laatste grote deel van Syrië, dat in handen is van de oppositie, voortduurt.

Buurland Turkije zegt dat het in Rusland heeft gesproken over een nieuw staakt-het-vuren.

Turkije stuurde maandag een delegatie naar Moskou onder leiding van de Turkse onderminister van Buitenlandse Zaken Sedat Onal voor besprekingen over de Idlib-kwestie, nadat president Recep Tayyip Erdogan had gezegd dat Ankara een nieuwe vluchtelingenstroom niet alleen aankan.