Man in VS krijgt 16 jaar cel voor verbranden regenboogvlag

Een 30-jarige man is in de Verenigde Staten tot 16 jaar cel veroordeeld omdat hij een regenboogvlag in brand heeft gestoken. Hij haalde de vlag bij een kerk naar beneden en stak hem voor de deur van een mannenclub in brand.

Volgens Amerikaanse media verklaarde de man dat hij dat deed omdat hij tegen homoseksualiteit is. Recidivist De man uit Ames, Iowa kreeg zijn straf voor onder andere brandstichting, het schenden van individuele rechten en het begaan van een haatmisdrijf. Omdat hij als recidivist te boek staat, kon hij een hogere straf krijgen.