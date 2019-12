Cel voor Iraanse spion die zich in Nederland voordeed als journalist

De mensen die door de 46-jarige Al-K. werden bespioneerd, zijn lid van de Arabische Ahwazi-minderheid. Die minderheid leeft in Iran vooral in de onrustige provincie Khuzestan en wordt volgens Amnesty gediscrimineerd. Na een bloedige aanslag op een militaire parade in 2018 in de regiohoofdstad Ahvaz, die werd opgeëist door separatisten, werden honderden leden van de minderheidsgroep opgepakt.

Adressen en kentekens

De Iraaks-Zweedse Al-K. was tussen 2015 en 2018 meerdere keren in Nederland, bleek eerder uit onderzoek van het radioprogramma Argos. Hij deed zich voor als journalist en fotografeerde en filmde mensen die lid zijn van de Ahwazi-gemeenschap. Ook verzamelde hij informatie over hen, waaronder adressen, kentekens en inloggegeven, en verzamelde hij persoonlijke gegevens van Iraans-Nederlandse activisten.

Toen in november 2017 de Iraniër en separatist Ahmad Mola Nissi in Den Haag was vermoord, had Al-K. volgens de openbaar aanklager in Zweden contact met bekenden van Nissi. Hij probeerde foto's en video's te verzamelen van mensen die op de begrafenis waren geweest, schrijft Argos. Volgens Nederland zit Iran achter de moord.