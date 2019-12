Nieuw-Zeelanders leveren tienduizenden wapens in na aanslagen Christchurch

Vandaag komt een einde aan de terugkoopregeling voor verboden vuurwapens, die na de aanslagen op moskeeën in Christchurch werd ingesteld. Bij die aanslagen vielen in maart 51 doden. De verwachting is dat vandaag, op de laatste dag van de actie, nog zo'n 6000 wapens worden ingeleverd.

Twee derde niet

Critici zijn sceptisch over het succes van de actie. Belangenorganisatie voor wapenbezitters COLFO schat dat er voor de actie zo'n 170.000 verboden semi-automatische wapens in het land waren, waarvan dus ongeveer twee derde niet is ingeleverd.