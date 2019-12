Lichaam Nederlander na 26 dagen gevonden in Portugese rivier: 'Grote klap'

Het lichaam van de Nederlandse schipper werd vanochtend gevonden door een visser in de Guadiana-rivier, in het zuiden van Portugal. Dat meldt het Spaanse Europapress.

Grote zoekactie

De man was sinds 22 november vermist. Er werd een grote zoekactie voor de Nederlander opgezet door zowel de Spaanse als Portugese marine.

De 72-jarige Nederlander woonde in een boot aan de oever van de rivier Guadiana in Sanlúcar en was een bekende in de gemeente Sanlúcar del Guadiana.

Boodschappen

Hij was 26 dagen geleden in een roeibootje gestapt om boodschappen te gaan doen. Zijn bootje werd een dag later op zijn kop teruggevonden, samen met de boodschappen die de man had gedaan. Maar het lichaam van de Nederlander was dagenlang spoorloos.