Zo werd het blauwharige brexitmonster bedacht

The Odd Shop is tevreden met het resultaat. Voor de campagne had 18 procent van de Nederlandse ondernemers zich voorbereid op brexit, inmiddels is het 85 procent. "Dat ligt natuurlijk niet alleen aan die campagne", nuanceert Van Der Lans. "Het komt ook door de deadline, de media. Maar we hebben wel een snaar geraakt."

In mei 2019 publiceerde het ministerie van Buitenlandse Zaken een eindrapportage over de effecten van de eerste fase van de campagne. Daarin staat beschreven dat er een bedrag van 284.119 euro aan mediabudget werd uitgetrokken, waarvan 208.000 euro in de meetperiode viel. Wat de campagne het reclamebureau tot nu toe heeft opgeleverd willen de directeuren niet zeggen.

Wie zit er in het pak?

Voor alle scenario's die men bij het reclamebureau heeft kunnen uitdenken ligt er materiaal klaar. "Sommige dingen hebben we misschien nooit nodig, maar als het nodig is kunnen we het van de plank trekken. We hebben nog tv-commercials liggen voor een no-deal-scenario, bijvoorbeeld."

Van Der Lans praat graag over de campagne. "Het is een heel dankbare case om over te vertellen", zegt hij. Maar over een ding houdt hij zijn kaken stijf op elkaar: wie zit er in het pak? Is het een minister? Een medewerker van The Odd Shop? Een uitzendkracht? "Dat blijft het grote mysterie", besluit Van der Lans.