Braziliaan verkleedt zich als moeder om haar rijexamen te halen

Mendonça belde de politie en Heitor werd gearresteerd vanwege identiteitsfraude. Mendonça: "Hij bekende gelijk en gaf ook aan dat zijn moeder niets wist van zijn plan."

Vrijgelaten

De politie heeft Heitor niet lang vastgehouden, maar onderzoekt nog of hij vervolgd wordt. Moeder Maria zal in ieder geval nog even moeten wachten op haar rijbewijs.