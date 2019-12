Exitpoll: Conservatieven winnen verkiezingen met grote meerderheid, brexit kan doorgaan

Wat gebeurt er na brexit?

"Het moet wel heel raar lopen, wil de brexit eind januari niet rond zijn", zegt VK-correspondent Anne Saenen. "Johnson herhaalde zijn verkiezingsleus keer op keer in elke speech, elk televisieoptreden. Zijn prioriteit is nu de uittredingsdeal door het parlement loodsen. De volgende uitdaging wordt dan het onderhandelen over de toekomstige handelsrelatie met de EU", besluit Saenen.

In principe loopt de transitieperiode, waarin bijna alle huidige afspraken hetzelfde blijven, op 31 december 2020 af. Dat betekent dat de Britten slechts 11 maanden hebben om tot een handelsakkoord te komen, of überhaupt tot een akkoord over de toekomstige relatie. Minister Michael Gove zei al dat de Britten niet van plan zijn om de transitieperiode te verlengen.

Einde aan onzekerheid?

Bij EU-landen zal opluchting overheersen, nu Johnson een duidelijke meerderheid krijgt, verwacht politiek verslaggever Fons Lambie bij de EU-top in Brussel. "De regeringsleiders van de EU-landen die blijven, zijn wel klaar met brexit en de voortslepende onzekerheid. De algemene stemming bij de EU-landen is: jammer dat de Britten gaan, maar goed dat de brexit-chaos voorbij is."

Maar de opluchting duurt maar een paar maanden, zo verwacht Lambie. "De transitieperiode duurt tot 31 december 2020. Maar 11 maanden is eigenlijk veel te krap om een alomvattende handelsdeal te sluiten, is de verwachting. Deze zomer wordt gekeken of de onderhandelingen over de toekomstige handelsrelatie een beetje vlotten. Lukt 't niet, dan komt een verlenging van de transitieperiode weer op tafel."