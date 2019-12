Straatverkoper redt invalide man uit brandend huis in Spanje

De 20-jarige Sow, die afkomstig is uit Senegal, verkocht armbanden en kettingen in de straten van Dénia, een populaire badplaats in Spanje. Iets na half twaalf hoorde hij iemand achter zich schreeuwen. Sow draaide zich om en zag opeens zwarte rook uit een huis komen.

Zwarte rook

Een kachel bleek in de woning in brand te zijn gevlogen. Sow besloot direct in actie te komen en klom tegen de muur op om zo het gebouw binnen te komen.