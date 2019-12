Trump mag geen defensiegeld gebruiken voor muur met Mexico

De Amerikaanse president zou dit defensiegeld alleen mogen gebruiken voor een noodgeval, oordeelde de rechter. In dit geval is daar geen sprake van.

De uitspraak betekent een flinke tegenslag voor president Donald Trump. De president had beloofd dat er minstens 725 kilometer muur klaar zou zijn tegen dat tijd dat de nieuwe Amerikaanse presidentsverkiezingen beginnen, in november 2020. De grensmuur was een van zijn beloftes tijdens de vorige verkiezingen.

Bijna op de helft

Waarnemend minister van Binnenlandse Veiligheid Chad Wolf zei tijdens een persconferentie eind november dat er inmiddels 135 kilometer muur af is. Zo'n 250 kilometer van de grensmuur is in aanbouw.

Trump heeft nog wel andere potjes geld om uit te putten. Het Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelde in juli nog dat Trump 2,5 miljard dollar van een Pentagon-fonds tegen drugs mocht gebruiken voor de bouw van de muur.