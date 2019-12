Nike brengt voor het eerst een boerkini op de markt

Bestaande boerkini's voelden vaak zwaar aan, zei een woordvoerder tegen de krant The Independent. "Het is vaak loshangende kleding en de vrouwen vroegen zich daarnaast ook af of de hoofddoek van die boerkini's wel op haar plaats zou blijven zitten onder water."

'Vrouwen inspireren'

Daarom gingen ontwerpers van Nike aan de slag om een sportboerkini te maken, die vanaf februari te koop is. "We zijn blij dat we hiermee meer vrouwen kunnen inspireren om te sporten in het water."