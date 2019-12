Inbraak in school België, leraar vastgebonden en mishandeld

De vijf jongeren gingen er vervolgens vandoor met de auto van de docent die geparkeerd stond voor de school. Op hun vlucht in de gestolen auto veroorzaakten de jongeren een ongeluk, waarna ze er te voet vandoor gingen.

Leraar toevallig aanwezig

De inbraak vond plaats op het St. Vincent Instituut in Anderlecht, vlakbij Brussel. Dat schrijft de Belgische nieuwszender RTL Info en bevestigt het Belgische parket. "Ze hebben veel dingen kapotgemaakt in de school", zegt een woordvoerder. Het lijkt erop dat de leraar toevallig in de school aanwezig was. Hierdoor is het mogelijk dat de jongeren het niet gemunt hadden op de leraar. "Maar we houden rekening met alle scenario's."

De politie doet op dit moment sporenonderzoek in de school en in de gestolen auto om zo hopelijk de daders te identificeren.

Leraar getraumatiseerd

De school heeft in een reactie laten weten dat de leraar niet zwaargewond is, maar wel getraumatiseerd. Waarom de leraar aanwezig was in het gebouw, is nog onduidelijk.