Minke stond drie uur voor dodelijke uitbarsting op vulkaan: 'De shock is groot'

Minke is erg geschrokken dat het slechts een paar uur later zo vreselijk mis is gegaan. "Het kan dus blijkbaar in een split second veranderen. Toen we het nieuws hoorden, hebben we met ons reisgezelschap nergens anders meer over gepraat."

"We hebben het thuisfront meteen geïnformeerd. Die zijn ook geschrokken. De shock bij ons is groot."

Doden en gewonden

Op beelden van een camera die op de krater staat gericht, is te zien dat er mensen aan het wandelen zijn vlak voordat de vulkaan uitbarst. Er bevonden zich vermoedelijk tegen de vijftig mensen op en rond het eiland tijdens de uitbarsting, zegt de lokale politie.