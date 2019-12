Getuigen over dodelijke vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland: 'Het is zo enorm'

Volgens de Nieuw-Zeelandse politie zijn er tenminste vijf mensen om het leven gekomen. Zo'n twintig mensen zouden worden vermist. Andere media zeggen dat er zeker honderd toeristen op het eilandje aanwezig waren toen de vulkaan op het eiland opeens uitbarstte.

Onbeschrijflijk

Michael Schade uit San Francisco was vlak voor de uitbarsting met zijn familie op het eiland geweest. Een boot bracht hem weer terug naar het Noordereiland. Hij filmde vanaf de boot de plotselinge uitbarsting.

De paniek is op de achtergrond te horen. "Het is onbeschrijflijk. Het is moeilijk te geloven", zegt Michael.

De Amerikaanse toerist vervolgt: "We hebben op de boot die ons terug naar het vaste land bracht, gebeden voor de toeristen en reddingswerkers. We zagen een vrouw die in kritieke toestand van het eiland werd gehaald. Ze heeft het gehaald."

Dit zijn de beelden: