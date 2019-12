Russen en Chinezen nemen gigantische gaspijpleiding in gebruik

Het heeft even geduurd en het mocht wat kosten, maar eindelijk is hij af: de 'Power of Siberia'. Het is geen cruiseschip of oorlogsvoertuig, maar de 3000 kilometer lange gaspijpleiding die China voor het eerst van Russisch gas voorziet.

Zowel de Russische president Vladimir Poetin als zijn Chinese collega Xi Jinping waren maandag bij de opening aanwezig. Duizenden kilometers door onherbergzaam terrein De overeenkomst tussen China en Rusland voor de levering van aardgas werd vijf jaar geleden gesloten. Rusland zal met de nieuwe leiding jaarlijks 38 miljard kubieke meter gas aan China leveren. In de afgelopen jaren heeft het Russische gaswinningsbedrijf Gazprom de leiding aangelegd door het onherbergzame oosten van Rusland, in temperaturen tussen de min 41 en min 61 graden. De pijpleiding en bijbehorende fabrieken kostten zo'n 55 miljard dollar (50 miljard euro). De komende 30 jaar moet het netwerk een veelvoud daarvan opleveren. Het leveringscontract gaat uit van 400 miljard dollar. De 'Power of Siberia' loopt van het oosten in Rusland naar het noorden van China. © RTL Z Rusland minder afhankelijk... Met de pijplijn worden de economische en politieke banden tussen de twee landen verder aangehaald. Als de kraan in Rusland echt opengaat, wordt China in één klap hun grootste afnemer. Dat is nu nog Duitsland. En dat is tegelijkertijd het tweede dat Rusland met de gasleiding wint: minder afhankelijkheid van Europa. Bijna 40 procent van het gas dat Europa koopt, komt nu nog uit Rusland. .. maar Europa ook Poetin wil de inkomsten uit het Russische aardgas liever wat meer spreiden. De spanningen met de Europese Unie lopen soms hoog op. Landen als Nederland willen zelf helemaal van het gas af. Sommige landen hebben bovendien moeite met de Europese afhankelijkheid van het Russische gas. Dat ziet Poetin ook - maar voor hem is het veel lastiger om een andere afnemer te vinden dan het is voor Europa om een andere aanbieder te zoeken. De herkomst van het gas dat de EU invoert. © RTL Z