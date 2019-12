Twee doden en meerdere gewonden bij zwaar ongeluk België

Het ongeluk gebeurde volgens de Belgische zender VTM rond 04.00 uur, toen de chauffeur van het busje bij een verkeersbarrière de macht over het stuur verloor. In het busje zaten elf mensen. Er waren zover bekend geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken.

Jonge Belgen

Volgens de burgemeester van Opzullik, waar het ongeluk plaatsvond, zijn de slachtoffers allemaal jonge Belgen. De bestuurder is door de brandweer bevrijd. Of er alcohol in het spel was, wordt uitgezocht.