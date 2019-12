Bouterse reageert op veroordeling Decembermoorden: het zat eraan te komen

Desi Bouterse is niet verrast door zijn veroordeling voor de Decembermoorden. Dat zei hij bij terugkomst in Suriname. De Surinaamse president kreeg vrijdag 20 jaar cel, maar volgens hem is het een politiek spel.

Tijdens zijn veroordeling was Bouterse op staatsbezoek in China. Toen hij vanmorgen terugkwam in Suriname, werd hij onthaald door zo'n 1500 zingende en met vlaggende zwaaiende aanhangers en een grote groep ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders. Openlijk gespeeld "Het politiek spel wordt zo openlijk gespeeld, dus het was duidelijk wat er zou komen", zei Bouterse tijdens een persconferentie kort na zijn aankomst. Verder bleef hij - naar eigen zeggen op aanraden van zijn advocaat - heel algemeen. Lees ook: Aanhangers en ministers naar vliegveld voor Desi Bouterse "We blijven binnen de wet- en regelgeving", zei hij bijvoorbeeld. "We respecteren alles en iedereen. Politiek moet met politiek worden beantwoord." Ook zei hij: "Het gaat erom hoe het spel gespeeld wordt." Geregisseerd door Nederland Binnen de partij van Bouterse, de NDP, leeft het gevoel dat het proces geregisseerd werd door Nederland. Zo verwees de ondervoorzitter vandaag naar een uitspraak die Mark Rutte vrijdag deed, nog voordat de krijgsraad het vonnis tegen de oud-legerleider had uitgesproken. Rutte zei toen dat 'Bouterse zich gewoon moet verantwoorden voor wat hij daar gedaan heeft'. Nadat de krijgsraad uitspraak had gedaan, zei minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken dat het vonnis tegen Bouterse moet worden gerespecteerd. Frankrijk, Duitsland, Spanje, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten schaarden zich daarachter, en noemden het 'cruciaal' dat het slotvonnis wordt uitgevoerd. Gemarteld en doodgeschoten Bouterse was de hoofdverdachte in het proces rond de Decembermoorden. Daarbij werden in 1982 vijftien van zijn politieke tegenstanders gemarteld en doodgeschoten, onder wie journalisten, universitair docenten en advocaten. Lees ook: Veroordeeld tot 20 jaar cel, maar gaat Bouterse nu ook de gevangenis in? Bouterse, die toen twee jaar aan de macht was na een staatsgreep, heeft altijd ontkend dat de slachtoffers zijn geëxecuteerd. Volgens hem was de schietpartij het gevolg van een 'wilde vluchtpoging'. "Nadat schoten in de lucht hen niet van hun ontsnappingspoging konden weerhouden, moest gericht worden geschoten waarbij een deel der aangehouden samenzweerders het leven liet", zei hij hierover. De advocaat van Bouterse zei kort na de veroordeling dat hij zich verzet en in beroep gaat. Nabestaande Decembermoorden: 'Veroordeling is overwinning voor alle Surinamers' Bekijk deze video op RTL XL 37 jaar hebben ze erop moeten wachten. Na de veroordeling van Bouterse kwamen de emoties los bij de nabestaanden van de Decembermoorden.