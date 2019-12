Aanhangers en ministers naar vliegveld voor Desi Bouterse

De Nationale Democratische Partij (NDP), de partij van Bouterse, had ongeveer 70 bussen geregeld om leden naar het vliegveld te vervoeren voor zijn onthaal. Ook werd een oproep gedaan om de president te verwelkomen. Die was tijdens zijn veroordeling op staatsbezoek in China.

Rode loper

De aanhangers stonden hem zingend en met vlaggen wapperend op te wachten. Ook riepen ze luidkeels 'We want Bouta'. Langs een rode loper stonden ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders.

Hoewel Bouterse is veroordeeld, is de kans dat hij de cel in gaat vooralsnog klein. In het vonnis is geen gevangenneming gelast en zijn advocaat gaf meteen na het vonnis aan dat hij zich verzet en in beroep gaat.