Zahira bracht grootste Braziliaanse misbruikzaak aan het rollen: 'Mijn leven is niet meer hetzelfde'

En niet zonder reden. Volgens Zahira zijn meerdere getuigen met een vuurwapen bedreigd. Zelf voelt ze zich ook niet veilig. "Ik ging vandaag even mijn hotel uit, maar ik voelde me niet prettig. Er rijden hier veel auto's met geblindeerde ramen. Bij elke auto die opeens langzamer gaat rijden, ben ik bang dat ik gekidnapt zal worden. Ik geef constant mijn locatie door aan mensen die ik vertrouw."

Leugens

Bovendien worden er door de verdediging leugens over haar verspreid. Een dag na zijn arrestatie noemde de advocaat van João de Deus haar in een persconferentie een prostituee die een crimineel verleden van afpersing zou hebben. "Het doet heel veel pijn als iemand je op die manier opzettelijk wil beschadigen", vertelt Zahira. Het doel was waarschijnlijk om andere vrouwen te intimideren, zodat ze niet ook hun mond zouden opendoen.

Het zijn dingen waar ze niet bij stilstond toen ze een jaar geleden besloot om haar verhaal te vertellen. "Ja, er steekt misschien zelfs een bepaalde naïviteit in. In theorie weet je wel dat dingen in Brazilië er anders aan toegaan dan bij ons. Maar wat dat precies betekent, is als Nederlandse toch lastig te begrijpen." Toch heeft ze geen spijt dat ze haar verhaal heeft vertelt. "Maar mijn leven is niet meer hetzelfde."

Boegbeeld

Doordat ze de eerste was die met haar verhaal naar voren stapte, werd Zahira zelfs een boegbeeld. Daarom is ze niet alleen in Brazilië om te getuigen in de rechtbank. Deze week gaf ze een lezing over haar ervaringen en volgende week volgt er nog een workshop waarmee ze anderen wil inspireren om dans en meditatie in te zetten om traumatische gebeurtenissen te verwerken. "Er is heel veel gebeurd afgelopen jaar. Ik heb een paar maanden niet kunnen werken", vertelt Zahira. "Maar ik wil heel graag dat er uiteindelijk iets positiefs uitkomt."