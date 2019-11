Duitse jongen (13) overleden door omvallend verkeerslicht

Een 13-jarige jongen is in Duitsland overleden omdat er een verkeerslicht op hem viel. Het verkeerslicht kwam in de plaats Giengen naar beneden doordat er een auto op de paal botste.

Een 18-jarige jongen verloor vanmorgen de macht over het stuur en botste frontaal tegen het verkeerslicht. De 13-jarige jongen stond op dat moment te wachten tot hij over kon steken. In ziekenhuis overleden Het verkeerslicht viel naar beneden en viel vol op de 13-jarige jongen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht waar hij korte tijd later overleed. Lees ook IJssculptuur valt om op kerstmarkt in Luxemburg: kind overleden Gisteren nog kwam een 2-jarige jongen om het leven in Luxemburg nadat er een ijssculptuur plots naar beneden viel. 2000 kilo Het beeld was eerder die dag door een kunstenaar uit een blok van meer dan 2000 kilo gehouwen. Het was slechts een uur voor het ongeluk voltooid.