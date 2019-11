Dertien Franse militairen omgekomen in Mali bij helikopterongeluk

Waarschijnlijk zijn de twee helikopters gisteravond met elkaar in botsing gekomen. De Franse militairen waren op dat moment bezig met een operatie tegen jihadisten in Mali. Volgens bronnen binnen Defensie ging het om helikopters van het type Cougar en Tigre.

Macron roemde de moed van de militairen die hun leven voor Frankrijk hebben gegeven.

Missie tegen islamitische terroristen

Het Franse leger zit in Mali vanwege een VN-missie in dat land. Die missie strijdt sinds 2013 samen met het regeringsleger tegen islamitische terroristen in het Noorden van Mali. De moslimextremisten plegen aanslagen op militaire doelen, maar regelmatig zijn ook burgers het doelwit.