Zeker zeven doden en honderden gewonden door aardbeving Albanië

Het epicentrum lag op ongeveer dertig kilometer van de hoofdstad Tirana, op een diepte van tien kilometer. De beving heeft grote schade veroorzaakt aan gebouwen in Durrës, de tweede stad van het land. Verschillende gebouwen zijn ingestort en mensen liggen onder het puin.

Zoeken naar overlevenden

"De brandweer en het leger helpen op dit moment om mensen te zoeken", zegt het ministerie van Defensie. Het ministerie laat weten dat zeker zeven personen zijn omgekomen, onder wie twee vrouwen die in het puin van een flatgebouw werden gevonden. Een andere man stierf in de stad Kurbin nadat hij uit een gebouw was gevallen.