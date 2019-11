Koala Lewis na spectaculaire redding alsnog aan verwondingen overleden

"In het geval van Lewis werden de brandwonden steeds erger en zou het helaas ook niet meer beter worden", vertelde een woordvoerder van het ziekenhuis. Redder Toni en haar man waren erbij toen ze Lewis lieten inslapen.

'Heel verdrietig'

"We zijn hier natuurlijk heel verdrietig over", vertelde de man van Toni. "We hoopten dat hij het zou redden, maar zijn brandwonden waren dusdanig ernstig en slopend, dat het heel pijnlijk voor hem was."