Nederland wil marineschip sturen voor missie in Perzische Golf

Dat melden Haagse bronnen aan RTL Nieuws na berichtgeving van het ANP. De verwachting is dat de ministerraad binnenkort het besluit gaat nemen.

10 miljoen euro

De missie gaat vooral 'waarnemen' en kost 10 tot 15 miljoen euro. Er wordt ook nog gekeken of de Europese Unie op de een of andere manier haar zegen kan geven aan de missie waarvan het hoofdkwartier een Franse marinebasis in Abu Dhabi zal zijn.

Afgelopen zomer gaf Nederland al aan dat het tegemoet wil komen aan het Amerikaanse verzoek om hulp te bieden, maar wel alleen als de missie in Europees verband wordt uitgevoerd. En dat Nederland niet wordt meegezogen in het Amerikaans-Iraanse conflict om de zeestraat.