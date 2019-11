Engelse acrobate valt 9 meter naar beneden, terwijl publiek toekijkt

De acrobate, de 35-jarige Jackie Louise Armstrong, bleef na haar val doodstil op de grond liggen. Het publiek werd na de val meteen gevraagd om de circustent te verlaten. Het optreden was in het Londense Hyde Park.

Buiten levensgevaar

Een ambulance heeft de artiest naar het ziekenhuis gebracht. Ze is volgens de laatste berichten buiten levensgevaar. Welke verwondingen ze heeft, is nog onduidelijk.

De acrobate is in dienst van Zippos Cirque. Het circus heeft het ongeluk bevestigd, schrijven Engelse media. Ze is volgens het circus zeer ervaren. Ze deed de act, op grote hoogte in twee lussen, al ruim tien jaar.

Huilend naar buiten

De schok na de val was groot, schrijven Engelse media. Veel mensen in het publiek, onder wie ook veel kinderen, kwamen huilend naar buiten.

Een getuige vertelt tegen The Sun: "Het was verschrikkelijk. Ik dacht eerst dat haar val deel uitmaakte van de act, maar toen ze niet meer terugkwam, wist ik dat er iets vreselijk mis was."

De getuige vervolgt: "Ik dacht dat ik haar later hoorde schreeuwen, dus hopelijk is het goed afgelopen."