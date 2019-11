Noodweer in Frankrijk en Italië: zeker vier doden en veel chaos

Een man werd dood aangetroffen in de buurt van het Franse Le Muy, tussen de steden Nice en Marseille, nadat hij van een reddingsboot in de buurt van Le Muy was gevallen.

Het ongeluk gebeurde zaterdag.

Vermist

Een ander lichaam werd gevonden in een auto in Cabasse. Twee mensen werden dood gevonden in Tanneron, een plaatsje in de buurt van Nice.

Een 77-jarige man wordt sinds zaterdagochtend vermist in Saint-Antonin-du-Var.