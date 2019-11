Twee peuters sterven in snikhete auto in Australië

Twee zusjes van één en twee jaar oud zijn dit weekend gestorven in een snikhete auto die geparkeerd stond in de Australische stad Brisbane. Hun moeder (27) was haar dochters waarschijnlijk vergeten.

Volgens Australische nieuwszender 9News zou de moeder mogelijk thuis in slaap gevallen zijn, terwijl haar kinderen nog in de auto zaten. De buitentemperatuur was op dat moment 29 graden. De peuters zijn waarschijnlijk gestorven door de hitte. Lees ook: 'Je eigen kind vergeten in snikhete auto kan elke ouder gebeuren' Volgens 9News zou de moeder pas na enkele uren ontdekt hebben dat haar kinderen nog in de auto zaten. Toen ze bij de auto aankwam, waren de meisjes al bewusteloos. De moeder zou nog geprobeerd hebben haar dochters te koelen in een koud bad, maar dat mocht niet meer baten. In de cel De politie onderzoekt de zaak. De moeder van de kinderen is in voorlopige hechtenis genomen en wordt verdacht van moord. Ze moet morgen voor de rechter verschijnen. Lees ook: 1-jarig jongetje in Sydney overlijdt nadat hij is achtergelaten in snikhete auto