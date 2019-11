Vliegtuig stort neer in drukke woonwijk Congo: zeker 20 doden

Een klein vliegtuig van van de onderneming Busy Bee is in het noordoosten van Congo bij het opstijgen in een woonwijk neergestort. Plaatselijke media meldden dat er twintig mensen aan boord waren van wie er zeker zeventien zijn omgekomen.

Drie overlevenden zijn zwaar gewond naar een ziekenhuis in Goma gebracht, meldden plaatselijke media. De overige doden zijn gevallen op de plaats waar het toestel in een woonwijk neerkwam. In woonwijk Het neergestorte vliegtuig was naar verluidt een Dornier 228-200. Het toestel steeg op van de luchthaven van Goma en zou naar het 250 kilometer noordelijker gelegen Beni gaan. Maar het vliegtuig stortte neer in de wijk Mapendo die naast het vliegveld ligt.