Iman, de laatste Sumatraanse neushoorn van Maleisië, overleden

Ernstig bedreigd

Eerder dit jaar stierf de laatste mannelijke Sumatraanse neushoorn. Met de dood van Iman is deze soort nu in Maleisië uitgestorven. De Sumatraanse neushoorn is de kleinste van de vijf soorten, en staat volgens het Wereld Natuurfonds te boek als 'ernstig bedreigd'.

Op dit moment leven er nog maar zo'n 80 in het wild, verspreid in kleine groepjes op Borneo en Sumatra. De kans dat de dieren elkaar in het wild tegenkomen en zich natuurlijk voortplanten is dan ook klein.

De dieren worden bedreigd door grootschalige houtkap en vernietiging van leefgebied voor palmolieplantages, mijnbouw en stroperij om de hoorns.

Fokprogramma

Vorig jaar was er nieuwe hoop voor de Sumatraanse neushoorn. Toen hebben natuurbeschermers een gezond vrouwtje vanuit bedreigd gebied overgebracht naar een opvang. Daar gaat ze meedoen aan een fokprogramma.