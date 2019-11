Scholieren Indonesië krijgen kuikens in strijd tegen smartphonegebruik

In kleine kooitjes werden de eerste dieren volgens lokale media overhandigd aan scholieren. Op de kooitjes zat een bordje: "Pas goed op mij."

Van dieren houden

De burgemeester zegt tegen de krant Kompas dat de kuikentjes er niet alleen voor moeten zorgen dat kinderen minder tijd besteden aan hun smartphone, maar dat ze hen ook verantwoordelijkheidsgevoel moeten bijbrengen. "Ze moeten leren om van dieren te houden en verantwoordelijkheid te dragen."

De leerlingen moeten de kuikens 's morgens en 's avonds voeden. "Ze moeten discipline zien te krijgen."

10 uur op internet

Schoolkinderen in Indonesië brengen volgens een recent gepubliceerd onderzoek gemiddeld 3 uur per dag door op internet. Tien procent zit zelfs 10 uur per dag op internet.