Vader Ivana Smit blij met heropenen onderzoek: 'Nu leugendetectortest'

Ivana was op het fatale moment bij een Amerikaans echtpaar in een flat op 20 hoog in Kuala Lumpur. Haar lichaam werd onder aan de flat gevonden. Wat er gebeurd is, is nooit duidelijk geworden. Volgens de familie heeft het echtpaar iets met haar dood te maken, maar dat ontkent en zegt dat ze onder invloed van drugs is gesprongen.

Leugendetectortest

"Er is wel nog een lange weg te gaan. De mensen die Ivana als laatsten in leven hebben gezien, zijn weggevlucht naar Miami. We willen nu een Amerikaanse advocaat in de arm nemen om aan hen te vragen een leugendetectortest af te nemen. Als ze niets hebben gedaan, en het is daadwerkelijk een ongeval of - zoals zij beweren - ze is gesprongen, dan kunnen ze zich op die manier vrijpleiten."