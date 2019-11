Aantal doden na roken e-sigaret VS opgelopen naar 47

Oorzaak onduidelijk

Wat de precieze oorzaak is van de ernstige longschade van de 'vapers' is volgens de CDC nog onduidelijk. Mogelijk is synthetische vitamine E de boosdoener, een olieachtige stof die volgens de CDC vooral in illegale capsules wordt toegevoegd als verdikkingsmiddel, maar daarvoor is nog niet voldoende bewijs.

In Europa is mogelijk één dode gevallen na het gebruik van de e-sigaret: de 18-jarige Raphaël uit België. De jongen liep een zware longontsteking op, waarna zijn organen het begaven. Zijn vader vertelde dat hij 26 dagen in coma had gelegen voordat hij overleed.