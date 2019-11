Docent adopteert leerling met syndroom van Down na overlijden moeder

Vier jaar geleden leerde docent Kerry Bremer de jongen kennen. Zij gaf hem, vanwege zijn verstandelijke beperking, speciaal onderwijs. Ze voelde zich vanaf de eerste dag aangetrokken tot de 'slimme, knappe en grappige' Jake, vertelt ze tegen het Amerikaanse CNN. "Je kunt niet anders dan van hem houden."

Uitgezaaide borstkanker

Ze kwam er daarna ook achter dat de alleenstaande moeder van Jake ernstig ziek was. Ze had borstkanker dat uitgezaaid was naar haar hersenen.