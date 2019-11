Zinkgat door leidingbreuk Rusland: inzittenden auto levend gekookt

Twee mannen zijn in Rusland levend gekookt nadat hun auto door een zinkgat was opgeslokt. Ze zaten opgesloten in hun Lada en overleden vrijwel meteen.

De auto stond op een parkeerplaats in de Russische stad Penza toen een leiding met heet water in de bodem onder hen sprong en er een sinkhole ontstond. De auto viel in het gat met het hete water, dat volgens de Russische politie een temperatuur van 75 graden had. Het enorme gat © Getty Images Stoom uit de grond Volgens getuigen hadden de twee mannen geen schijn van kans omdat ze gevangen zaten in hun auto. Ze stierven volgens de lezing van de politie 'vrijwel meteen'. Een getuige van een lokale nieuwswebsite stelt: "Voordat het misging, was er nog een andere auto over de parkeerplaats heengereden. De bestuurder van die auto zag dat er stoom uit de grond kwam en reed snel weg." Op dat moment kwamen de twee mannen in de Lada aan, vertelt de getuige. "Toen ze hun auto parkeerden, zakte de grond onder hen weg." Het dramatische ongeluk gebeurde in de stad Penza.