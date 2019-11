'Most wanted' Belgische vrouw opgepakt na ruim 20 jaar op de vlucht

Onlangs zette de politiedienst Europol Van Acker als enige Belgische op een speciale 'Most Wanted-lijst' met alleen vrouwen. Volgens het Belgische OM heeft de publicatie van die lijst zeker bijgedragen tot de aanhouding, schrijven Belgische media.

Kogels vermoord

Van Acker werd samen met haar man in 2011 in België bij verstek veroordeeld tot levenslang voor de moord op de Britse zakenman Marcus Mtichell. Hij was vermoord aan de Belgische kust met twee kogels die van dichtbij waren afgevuurd. De zakenman was er achter gekomen dat hij door het stel werd opgelicht. Zijn lichaam werd in een bosje gevonden door spelende kinderen.

Het moordenaarskoppel was bij hun veroordeling in 2011 al vijftien jaar op de vlucht. Het stel had in 1996 tijdens een voorwaardelijke vrijlating de benen genomen naar Afrika. Daar zouden ze jarenlang in een miljoenenvilla hebben gewoond.

Nieuw proces?

Over de omstandigheden van hun arrestatie is verder nog weinig bekend, schrijven Belgische media. Het Belgische OM zal de uitlevering vragen van Van Acker en haar man. Als die verzet aantekenen tegen hun eerdere veroordeling komt er wellicht een nieuw proces.